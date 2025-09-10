Haberler

Oltu'da Hafızlık Eğitimini Tamamlayan 17 Öğrenciye İcazet Belgeleri Verildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 17 öğrenci, düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı. Kaymakam Mustafa Çelik, öğrencileri tebrik ederek başarılarını ödüllendirdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 17 öğrenciye icazet belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi. Oltu Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda, öğrenciler ve aileleri gurur dolu anlar yaşadı.

Kaymakam Çelik'ten hediyeli tebrik

Törene Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, Müftülük Şefi Fatih Bülbül, Kur'an kursu yöneticileri, öğreticiler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Çelik, Alaaddin Aslan Yatılı Erkek Kur'an Kursu ile Rahime Hatun Kız Kur'an Kursu'nda, okulla birlikte yürütülen hafızlık projesini başarıyla tamamlayan 10 erkek ve 7 kız öğrenciye icazet belgelerini takdim etti. Çelik, ayrıca öğrencilere akıllı saat hediye ederek başarılarını ödüllendirdi.

"Hedeflerinizi yüksek tutun"

Törende öğrencilere hitap eden Kaymakam Çelik, hafızlıklarını tamamlayan gençleri ve ailelerini tebrik ederek, "Sizler büyük bir azim ve emekle önemli bir başarıya imza attınız. Bundan sonraki hayatınızda da hedeflerinizi yüksek tutun ve çok çalışarak iyi yerlere gelin," dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

