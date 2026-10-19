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Oltu'da görev yapan emekli öğretmen Ruhi Akpınar kalp krizi sonucu toprağa verildi

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Oltu'da görev yapan emekli öğretmen Ruhi Akpınar kalp krizi sonucu toprağa verildi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde uzun yıllar görev yapan Ruhi Akpınar (66), Erzurum'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 9 ay önce emekli olan Akpınar, Oltu'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi; vefatı ailesini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yapan, binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Ruhi Akpınar (66), son yolculuğuna uğurlandı. 9 ay önce emekli olan Akpınar'ın vefatı, ailesini, sevenlerini, eğitim camiasını ve Oltuluları yasa boğdu.

Erzurum Ömer Duygun İlköğretim Okulu'nda görev yaptıktan sonra 2026 yılının şubat ayında emekli olan Ruhi Akpınar, Erzurum'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Beş çocuk babası olan Akpınar'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Oltu Aslanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi, yakınları, dostları ve sevenleri merhum öğretmeni son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Meslek hayatının önemli bir bölümünü Oltu'da geçiren Ruhi Akpınar, uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yaparak çok sayıda öğrencinin yetişmesinde önemli rol oynadı. Görev süresinin son döneminde Erzurum Ömer Duygun İlköğretim Okulu'nda görev yapan Akpınar, daha sonra emekliye ayrıldı. Oltu'da görev yaptığı yıllar boyunca öğrencileri, meslektaşları ve ilçe halkıyla kurduğu samimi ilişkilerle tanınan Akpınar, sevilen kişiliği ve örnek eğitimci kimliğiyle hafızalarda yer edindi. Yıllarını eğitime adayan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan Ruhi Akpınar'ın ani vefatı, başta Oltu olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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