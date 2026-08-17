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1001 Hatim Programı Oltu'da Coşkuyla Gerçekleştirildi

1001 Hatim Programı Oltu'da Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Erzurum'un Oltu ilçesindeki Tutmaç Mahallesi'nde geleneksel 1001 Hatim programı, yoğun katılım ve manevi coşkuyla yapıldı. İl protokolü ve din görevlilerinin eşlik ettiği etkinlikte, hatimlerin barış ve kardeşlik getirmesi için dua edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi'nde, köklü bir gelenek haline gelen 1001 Hatim programı büyük bir katılımla ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Tutmaç Mahalle Camii'nde düzenlenen manevi program, ilçe halkından ve çevre bölgelerden çok sayıda vatandaşın akınına uğradı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle dolu program, katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı. Programa il protokolü ve din görevlileri de bizzat eşlik etti. Etkinliğe; Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı okunan hatimlerin islam alemine, ülkede ve tüm dünyada barış, huzur ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması için dua etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan duada, programa katkı sunan tüm vatandaşlara ve emeği geçen görevlilere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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