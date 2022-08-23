Öldürülen Firdevs'in yeni doğan kardeşine ismini verdiler Yerel Haberler Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen Firdevs Babat'ın ertesi gün kız kardeşi dünyaya geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen Firdevs Babat'ın ertesi gün kız kardeşi dünyaya geldi. Yeni doğan bebeğe, ablasının ismi verildi. Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde iki gün kayıp olup cesedi bulunan Firdevs Baba'tın erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Firdevs gözyaşları arasında defnedilirken ertesi gün kız kardeşi dünyaya geldi. Aile, kızların acısını yaşayıp yeni doğan evlatlarına Firdevs ismini koyduğu öğrenildi. - ŞIRNAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Uludere Şırnak Şenoba Baba Yerel Haberler

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