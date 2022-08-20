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Ölecek sandığı ayı saldırdı, güreşerek hayatta kaldı

Yerel Haberler

Ölecek sandığı ayı saldırdı, güreşerek hayatta kaldı Erzurum'un İspir İlçesinde Hüseyin Kaya isimli vatandaş öldü sandığı ayı tarafından saldırıya uğradı.

Ölecek sandığı ayı saldırdı, güreşerek hayatta kaldı

ERZURUM - Erzurum'un İspir İlçesinde Hüseyin Kaya isimli vatandaş öldü sandığı ayı tarafından saldırıya uğradı. Hayatını kurtarmak için ayı ile boğuştuğu anları anlatan Kaya, arkadaşının yardımıyla kurtulduğunu belirtti.

Erzurum'un İspir İlçesinde Karayollarında çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Kaya isimli vatandaş yol kenarında yatan bir ayı gördü. Ayının araba çarpması sonucu öldüğünü zannederek yanına giden Kaya, ayının ölmediğini görünce ekmekle beslemek istedi. Daha sonra ayı tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Kaya hayatını kurtarmak için ayı ile güreştiği anları anlattı. Arkadaşının yardımı sayesinde kurtulduğunu da belirten Kaya, ayının ısırması sonucu elinden ve ayağından yaralandı. Hastanede tedavi olan Kaya daha sonra ise taburcu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Yerel

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