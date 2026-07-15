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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede 88 yaşında vefat etti. Cenazesi Ankara'ya gönderildi ve cuma günü Devlet Mezarlığı'nda Deniz Baykal'ın yanına defnedilecek.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın cuma günü Devlet Mezarlığı'nda Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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