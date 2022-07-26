Olay Türk TV'nin acı günü Olay Türk TV Teknik Müdürü Mehmet Keser'in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı. Olay Türk TV Teknik Müdürü Mehmet Keser'in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı. Olay Türk TV Teknik Müdürü Mehmet Keser'in babası Osman Keser (86), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Keser'in cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Olay Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Çiftçi, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Keser Osman Keser Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Olay Türk TV'nin acı günü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.