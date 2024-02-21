Amasya'da Şehitler İlkokulu'nda Okuma Salonuna Şehit Ali Bilgiç'in İsmi Verildi

Amasya'da Şehitler İlkokulu'nda yenilenecek okuma salonuna Şehit Ali Bilgiç'in isminin verilmesi kararlaştırıldı. Girişine şehidin fotoğrafının asıldığı salonun boyama işlemini gönüllü olarak 'Tamir takımı' adlı gruptaki meslek lisesi öğrencileri üstlendi. Şehidin annesi o öğrencileri 31 yıl önce vatan toprağına emanet ettiği evladının en sevdiği yemek olan 'Yaprak sarması' ile karşılayıp ikram etti.

"Evladımın hatırası yaşatılacak, çok gururluyum"

Yaşadığı İpekköy'deki okulda evladının isminin yaşatılacağı için mutlu olan Zeynep Bilgiç (80), "Evladımın hatırası yaşatılacak. Çok gururluyum. Torunlarım burada boya yapıyor. Bende onlara oğlumun çok sevdiği yemek olan yaprak sarması getirdim" dedi.

"Zeynep ninemizin ellerine sağlık"

Şehit annesinin elleriyle sardığı yaprak sarmasını yiyen öğrencilerden Niyazi Aydın, "Yaprak dolması çok güzeldi. Zeynep ninemizin ellerine sağlık. Burayı çok güzel bir hale getireceğiz" diye konuştu. Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Şişik, öğretmen Sabri Bulut ve öğrencileri elini öptükleri Zeynep nineye teşekkür etti.

Ziyarette bulunduğu okulda başlayan çalışmayla ilgili bilgiler alan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise, en iyi şekilde donatılacak okuma salonunu açılışını şehidin emaneti annesiyle birlikte yapacak olmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. - AMASYA