Okulların açılmasına günler kala 12 yaşındaki Özge'ye dar gelen protez bacak engeli

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evin tavanına kurduğu 150 liralık düzenekle yürümeyi öğrenen 12 yaşındaki Özge'nin mevcut protezi dar geliyor. Daha önce evde eğitim alan ve 3'üncü sınıftan okulda hayatı başlayan Özge'nin ailesini, şimdi de daralan protez sebebiyle okula gideme korkusu sardı. Okulların açılmasına sayılı günler kala kızının sırtında çantayla okula götürmeyi hayal eden baba Ali İhsan Yıldırım, "Aradaki 50 bin liralık farkı karşılayamıyoruz, kızım protezsiz kaldı, Özge protezi olamazsa okula gidemeyecek" diyerek destek çağrısında bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ile İlknur Yıldırım çiftinin kızı Özge, doğumundan kısa süre sonra yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sol bacağını kaybetti. İddiaya göre, 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya gelen Özge'ye özel bir hastanede kuvözde kateter takılması sonucu bacağı kangren oldu ve diz kapağından kesildi.

"Aradaki farkı karşılayamıyoruz"

Baba Ali İhsan Yıldırım, yaşadıkları süreci şöyle anlattı: "Özge premature doğdu. Doğduğu hastanede küvez olmadığı için özel bir hastaneye yönlendirildik. Orada ayağına kateter iğnesi takıldı ve ayağı kangrene döndü. Özge ayağını kaybetti. 11 yıldır hem hukuk mücadelesi hem de protez mücadelesi veriyoruz. Özge büyüdüğü için her sene protez değişmesi gerekiyor. Ancak gücümüz yetmiyor. Geçen yıl kendi imkanlarımla değiştirdim, bu yıl yapamadım. Şu anda protezin maliyeti 66 bin lira, SGK ise sadece 16 bin lirasını karşılıyor. Arada 50 bin 331 lira fark kalıyor. Bizim bu gücümüz yok."

"Protez olmazsa okula gidemeyecek"

Yıldırım, kızının eğitimine devam edebilmesi için proteze acilen ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Özge protezsiz kaldı. Okullar başlıyor, protez olmazsa okula gidemeyecek. Takınca da dar olduğu için çok kötü yürüyor. Ben yıllar önce düzenek kurarak kızımı yürütmüştüm. Bugün yine engellerle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızdan ve devletimizden destek bekliyoruz."

"Çocuklarına sahip çıkmayan, ülkesine sahip çıkamaz"

Adalet arayışlarını da dile getiren Yıldırım, "Bu olaya sebep olanlar hiçbir şekilde yargılanmadı. 11 yıldır adalet bizi görmezden geldi. Bu ülkenin çocukları değerlidir, çocuklarına sahip çıkmayan ülkesine sahip çıkamaz" dedi. - ANTALYA