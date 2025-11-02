Okul Güvenliği Toplantısı Osmaneli'nde Gerçekleştirildi

Osmaneli'nde 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantı; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilgili kamu kurum temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için alınacak tedbirler ele alınırken, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Kaymakam Kılıç, çocukların eğitim süreçlerine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılmasına yönelik protokol kapsamında alınacak önlemlerin titizlikle uygulanacağını belirtti. - BİLECİK