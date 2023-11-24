Oğuzeli'nde öğretmenler yemek programında bir araya geldi

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçe genelindeki öğretmenler için yemek tertip etti.

Düzenlenen yemeğe Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel, Şube Müdürleri, Okul İdarecileri ve Öğretmenler katıldı.

Başkan Kılıç yemeğe katılan öğretmenlere teşekkür ederek, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.

Kendisinin de eğitimci kökenli olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Gününün kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Başkan Kılıç, "Kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz onun için hepinizin gözünüzdeki gururu görebiliyorum. Sizler toplumun göz ardı edemeyeceği bireylersiniz. Onun için sizlere olan desteğimiz katkımız hiçbir zaman eksilmeden devam edecek. Başka sektörlerde çalışan arkadaşlarımız sabah evden çıkıyorken işe gidiyorum derken öğretmenler okula gidiyorum der bunun sebebi ise yaptıkları mesleği benimsemiş olmalarıdır okulları bir iş yeri olarak değil kendi yuvaları olarak görmeleridir" ifadelerini kullandı.

Program bitiminde emekli olan öğretmenlere teşekkür beratı verilirken, tüm öğretmenler karanfillerle uğurlandı. - GAZİANTEP