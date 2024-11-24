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Öğretmenlerden Şehit Meslektaşlarına Duygusal Video

Öğretmenlerden Şehit Meslektaşlarına Duygusal Video
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki öğretmenler, 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duygusal bir video hazırladı. Yılmaz, yaz tatili için memleketine dönerken kaçırılmıştı. Öğretmenler, video ile şehit olan meslektaşlarını anarak, tamamlamayı vaat ettikleri cümlelerle onların anısını yaşattılar.

Pkk'lı teröristler tarafından 2017 yılında şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit meslektaşları için duygusal bir video hazırladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokuluna görev yaptığı sırada yaz tatili için kendi aracıyla memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine giden Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi kesiminde kaçırıldı. 23 yaşındaki Necmettin öğretmenin naaşı, aramaların 27'nci gününde 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayında bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenler, daha mesleğinin 8'inci ayında teröristler tarafından haince şehit edilen Necmettin Yılmaz ve diğer şehit öğretmenleri unutmadı. Siverek ilçesine bağlı kırsal Karakeçi Mahallesi'ndeki Enver Akıl Karakeçili İmam-Hatip Ortaokulu öğretmenleri, duygusal bir video hazırladı. Şehit öğretmenlerin isimlerini saydıktan sonra onların yarım bıraktığı cümleleri tamamlayacaklarını söyleyen öğretmenlerin paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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