Öğretmenler Günü'nde Duygusal Anlar: İbrahim Aras Anıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Öğretmenler Günü anma programında emekli öğretmen İbrahim Aras, trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından anıldı. Oğlu Hasan Aras, babasının şeref belgesini alırken duygusal anlar yaşandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı duygusal anlara sahne oldu. Törende emekliye ayrılan öğretmenlere şeref belgeleri takdim edilirken, kısa süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen İbrahim Aras'ın eksikliği derin bir hüzün oluşturdu.

Tavşanlı Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın en dikkat çeken bölümü, emekli öğretmenlere şeref belgelerinin takdim edildiği anlar oldu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Kütahya-Tavşanlı kara yolunda geçirdiği trafik kazasında 51 yaşında hayatını kaybeden Anadolu Lisesi Öğretmeni İbrahim Aras'ın adı anons edildiğinde salonda büyük bir sessizlik oluştu. Merhum öğretmenin şeref belgesini almak üzere sahneye, henüz 17 yaşındaki oğlu Hasan Aras davet edildi.

Hasan Aras, babasının belgesini Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'in elinden alırken duygu dolu anlar yaşandı. Salondaki birçok kişinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Programa Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, şube müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
