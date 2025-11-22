Haberler

Öğretmenler, Eski Müdürlerini Kabri Başında Andı

Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda öğretmenler, vefat eden eski okul müdürü İsmail Değirmenci'yi kabri başında anarak anma etkinliği gerçekleştirdiler. Eğitim camiasında bıraktığı izleri hatırlayan öğretmenler, Değirmenci'yi saygıyla andı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda görev yapan öğretmenler, vefat eden eski okul Müdürü İsmail Değirmenci'yi kabri başında anarak anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler.

İlçe merkezindeki mezarlıkta düzenlenen ziyarete Okul Müdürü Pelin Solak, Müdür Yardımcısı Şevket Şen ve okulda görev yapan öğretmenler katıldı. Merhum Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci için mezarı başında dualar edilirken, öğretmenler onun eğitim camiasına bıraktığı izleri hatırladı. Meslektaşları, müdürlerinin disiplinli çalışması, öğrencilere olan sevgisi ve eğitime yaptığı katkılarla her zaman saygıyla anılacağını ifade ettiler.

Okul Müdürü Pelin Solak, okullarında uzun yıllar boyunca sadece bir müdür değil, aynı zamanda bir rehber, bir ağabey, bir gönül insanı olan İsmail Değirmenci'yi, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle birlikte kabri başında derin bir saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

Müdür Solak," Onun sesi, öğütleri, insana dokunan zarafeti ve okulumuza kattığı değerler hala yüreklerimizde yaşamaya devam ediyor. Aramızdan ayrılsa da bıraktığı izler silinmiyor. Çünkü gerçek öğretmenler, ışıklarını yıllar geçse de içimizde taşımaya devam ettiğimiz kalıcı bir miras bırakırlar. Kabri başında onunla geçirdiğimiz yılları hatırlarken hem hüzün, hem de derin bir minnet hissettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Onu daima sevgiyle, saygıyla ve özlemle anacağız" dedi.

43 yıllık eğitimci İsmail Değirmenci, 9 Şubat 2023 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
