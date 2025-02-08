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Öğretmeniyle 40 sene sonra Bursa'da bir araya geldi

Öğretmeniyle 40 sene sonra Bursa'da bir araya geldi
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Bursa Gümüşhaneliler Birlik ve Dayanışma Derneği'nin Bursa'da görev yapan Gümüşhaneli eğitimciler için düzenlediği kahvaltılı programda 40 yıl sonra öğretmen ile öğrencisi bir araya geldi.

Bursa Gümüşhaneliler Birlik ve Dayanışma Derneği'nin Bursa'da görev yapan Gümüşhaneli eğitimciler için düzenlediği kahvaltılı programda 40 yıl sonra öğretmen ile öğrencisi bir araya geldi. Program duygu dolu anlara sahne oldu.

Gümüşhane Ticaret Lisesi'nde 1981-85 yılları arasında eğitim gören derneğin Kadın Kolları Başkanı Asuman Üçüncü, o dönem öğretmenliğini yapan Mustafa Koç ile 40 yıl sonra aynı programda buluştu.2014 yılında Bursa'da emekli olan Mustafa Koç, öğretmenliğin en kıymetli yanının yıllar sonra böyle güzel anlar yaşanması ve hatırlanmak olduğunu söylerken emeği geçenlere teşekkür etti. Derneğin Kadın Kolları Başkanı Asuman Üçüncü ise organizasyona Mustafa Koç öğretmeni davet ederken heyecan dolu anlar yaşadığını belirtti. Burada buluşurken 40 yıl önceki duyguları hissettiğini söyleyen Üçüncü, davete icabet ettiği için öğretmenine teşekkür etti.

İkili hatıra fotoğrafını ise hain terör örgütü tarafından genç yaşta şehit edilen Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz öğretmenin tablosunun önünde çektirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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