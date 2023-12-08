Öğretmenin Kalp Masajıyla Öğrenci Hayata Döndü

Aydın'ın Didim ilçesinde, ders esnasında kalbi duran öğrenci, öğretmeninin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.

Olay, Didim ilçesi Zeynep- Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki lise öğrencisi Salih Köse, ders esnasında bir anda fenalaştı. Öğrencisinin fenalaştığını ve baygınlık geçirdiğini fark eden öğretmeni Suna Bağ ise hızla müdahale etti. Kalbi duran çocuğa ilk müdahaleyi yapan felsefe öğretmeni Bağ, Köse'ye önce suni teneffüs yaptı, ardından 10 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Bu müdahaleyle öğrencinin kalbi yeniden çalıştı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, ilk kontrollerin ardından çocuğu, önce Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tedavinin ardından Köse, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Salih Köse, 18 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Daha sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Köse'nin kalbine şok cihazı takıldı. Ameliyatın ardından taburcu edilen 14 yaşındaki çocuk, Didim'deki evine döndü.

"Müdahale sırasında 3 kez kalbi durdu"

Müdahale esnasında öğrencisinin kalbinin 3 kez durduğunu ifade eden felsefe öğretmeni Suna Bağ, "Salih'in fenalaştığını görünce hemen yanına koştum. Solunum ve dolaşımını kontrol ettim. Zaten daha önce ilk yardım eğitimi almıştım ve rahat nefes alabilmesi için Salih'in ayaklarını çantayla yükselttim. Sağlık ekibi gelmeden önce suni teneffüs uyguladım ve 10 dakika boyunca da kalp masajı uyguladım. Kalbi bu süre içerisinde 3 kez durdu ve müdahaleyle yeniden çalıştı. Daha sonra da ambulansla hastaneye götürüldü. Öğrencim hayata tutunduğu için çok mutluyum. Bir an önce yanımıza dönmesini ve eğitimine devam edebilmesini umuyoruz" dedi.

"İlk yardım bilmek çok önemli"

İlk yardımın ne kadar önemli olduğunu yaşadıkları talihsiz olayla daha iyi anladıklarını ifade eden anne Arzu Köse ise öğretmen Suna Bağ'a teşekkür ederek, "İlk yardım çok önemli. Bunu bize bütün doktorlar anlattı. Oğlum, öğretmeninin müdahalesiyle kurtuldu. Suna hanım ile çok kısa görüştük, hastamız biraz toparlasın bize ziyarete gelecek ve ona sarılacağım" dedi. - AYDIN