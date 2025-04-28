Öğretmenin Hızlı Müdahalesiyle Öğrenci Hayatını Kayıt Etti

Uşak'ta öğrencinin boğazına kaçan çikolatalı ekmeği öğretmeni heimlich manevrasıyla çıkardı

UŞAK - Uşak'ta bir ilkokulda öğrencisinin boğazına kaçan çikolatalı ekmeği, sınıf öğretmeni heimlich manevrasıyla çıkardı.

Uşak'ta merkezde Mahmut Özgöbek İlkokulunda 4. sınıf öğrencisi İbrahim Kağan koridorda yediği çikolatalı ekmek nefes borusuna kaçtı. O sırada kendisine doğru gelen ve eliyle yardım işareti yaptığını fark eden sınıf öğretmeni Yağmur Aydoğan, heimlich manevrasıyla kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ise "İlimiz Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulunda derse giderken çikolatalı ekmeği boğazına kaçan öğrencimiz İbrahim Kağan, sınıf öğretmenimiz Yağmur Aydoğan'ın dikkatli ve hızlı müdahalesi sayesinde Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. İlk yardım bilgisi ve soğukkanlılığıyla bir hayat kurtaran öğretmenimize gönülden teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.