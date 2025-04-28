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Öğretmenden Hayat Kurtaran Müdahale: Heimlich Manevrası

Öğretmenden Hayat Kurtaran Müdahale: Heimlich Manevrası
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Uşak'ta bir ilkokulda öğretmen, öğrencisinin boğazına çikolatalı ekmek kaçması sonucu uyguladığı Heimlich manevrasıyla onu kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Uşak'ta bir ilkokulda öğretmen, boğazına çikolatalı ekmek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Uşak merkezde Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi İbrahim Kağan'ın koridorda yediği çikolatalı ekmek nefes borusuna kaçtı. Eliyle yardım işareti yapan öğrencisine o sırada kendisine doğru gelen sınıf öğretmeni Yağmur Aydoğan müdahale etti. Aydoğan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan paylaşımda, "İlimiz Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'nda derse giderken çikolatalı ekmeği boğazına kaçan öğrencimiz İbrahim Kağan, sınıf öğretmenimiz Yağmur Aydoğan'ın dikkatli ve hızlı müdahalesi sayesinde Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. İlk yardım bilgisi ve soğukkanlılığıyla bir hayat kurtaran öğretmenimize gönülden teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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