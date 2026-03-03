Fatma Nur Çelik'in Öğrencisi Tarafından Öldürülmesi... Eğitim Sen Van Şubesi Üyeleri Saldırıyı Protesto Etti

(VAN) - İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in görevi başında öldürülmesi Van'da protesto edildi. Eğitim Sen Van Şube Eş Başkanı Funda Demir Bozkurt, "Öğretmenlik mesleğinin sistemli biçimde değersizleştirilmesi, eğitim emekçilerinin kamuoyu önünde haksız biçimde suçlanması ve sorumluluğun sürekli öğretmene yüklenmesi öğretmenleri hedef haline getirmektedir" dedi.

Eğitim sendikaları İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğretmen Fatma Nur Çelik'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi, bir başka öğretmen ile öğrencinin de yaralanması dolayısıyla ülke genelinde iş bırakma kararı aldı.

Eğitim Sen Van Şubesi üyeleri bu kapsamda şehir meydanında bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen Van Şube Eş Başkanı Funda Demir Bozkurt, yaptığı açıklamada Çelik'in ölümüyle sonuçlanan saldırının münferit olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Okullarda artan şiddet vakaları uzun süredir ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yaptığımız uyarıları dikkate almayarak, kalıcı ve önleyici politikalar hayata geçirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı bu olayın birinci derecede sorumlusudur. Somut ve kalıcı adımlar atılmadığı için şiddet ortamı giderek derinleşmiştir. Bir okulda kesici aletle saldırı gerçekleştirilebilmesi, güvenlik mekanizmalarının yetersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Okullarda şiddeti önleyici destek mekanizmaları ciddi biçimde gözden geçirilmelidir."

Buradan başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunuyoruz: Okul güvenliği konusunda bütünlüklü, bilimsel ve katılımcı bir politika derhal hayata geçirilmelidir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri güçlendirilmelidir. Her okulda yeterli sayıda uzman personel görevlendirilmelidir. Risk altındaki öğrenciler için erken müdahale ve destek programları uygulanmalıdır. Okullarda şiddeti önlemeye dönük bağlayıcı bir eylem planı hazırlanmalıdır. Eğitim emekçilerinin mesleki itibarını koruyacak, hedef gösterilmelerini engelleyecek açık ve net bir tutum alınmalıdır. Bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması gerekmektedir. İhmali bulunanlar tespit edilmeli ve sorumlular hesap vermelidir. Gelecekte benzer vakaların yaşanmaması için bu acının üzeri örtülmemelidir."

Kaynak: ANKA