Öğrencinin Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Kesildi

Öğrencinin Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Kesildi
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Kastamonu'da bir öğrenci, parmağına taktığı yüzüğü çıkarmakta zorlanınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yüzüğü yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın ardından keserek çıkardı.

Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı

KASTAMONU - Kastamonu'da bir öğrencinin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Ticaret Meslek Lisesi'nde öğrenim gören bir öğrenci, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Öğrenci parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Kastamonu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarabildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Yerel
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