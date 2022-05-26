Öğrencilerin heykel ve tablolarına ilgi - Haberler

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Öğrencilerin heykel ve tablolarına ilgi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Can Aksu - Yerel
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Öğrencilerin heykel ve tablolarına ilgi Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, çalışmalarını 32. yıl sonu sergisinde beğeniye sundu.

Öğrencilerin heykel ve tablolarına ilgi

KÜTAHYA - Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, çalışmalarını 32. yıl sonu sergisinde beğeniye sundu. Düzenlenen sergiye 85 öğrenci 90 çalışma ile katkı sağladı.

. Düzenlenen sergiye 85 öğrenci heykelden karakaleme, çini yağlı boyaya kadar toplamda 90 çalışma ile katkı sağladı. Serginin farklı tarzdaki çalışmalardan oluştuğunu söyleyen Görsel Sanatlar Öğretmeni Mahmut Halis Çınar, "32.'ncisini düzenlediğimiz yıl sonu sergimize 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizden 85 öğrencimiz 90 eserle katkı verdiler. Sergimizde desen, imgesel, 2 boyutlu sanat, 3 boyutlu sanat, heykel, minyatür ve grafik tasarım derslerinden eserler sergilendi öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Öğrencileriz 9'ncu sınıf derslerinde guaj boya ile hazırladıkları çalışmalar, 10. sınıf öğrencilerimizde desen dersinde kara kalem çalışmaları ve 11. ile 12. sınıf öğrencilerimizin ortak yaptıkları heykel atölyesinde kabartma, oyma ve çini seramik tekniğiyle hazırladıkları çalışmaları mevcut" dedi.

Öğrencilerden Betül Kahraman ve Asude Altın ise, sergiye katıldıklarından dolayı mutlu olduklarını ve çalışmalarını önümüz yıllarda da sergilemek istediklerini ifade ettiler.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Yerel

Kütahya, Heykel, Yerel, Haberler

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