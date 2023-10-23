Öğrencilerin Filistin temalı eserleri sergilendi

Adıyaman'da lise öğrencileri tarafından yapılan Filistin temalı yağlı boya eserler Milli Eğitim Müdürlüğü koridorlarında sergilendi.

Adıyaman'da lise öğrencileri tarafından yapılan Filistin temalı yağlı boya eserler Milli Eğitim Müdürlüğü koridorlarında sergilendi.

Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 11 ve 12 sınıf öğrencileri tarafından yapılan 19 adet yağlı boya çalışması Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sergilendi. Öğrencilerin eserler, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen kişilerden tam not aldı. Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sergiyi gezerek açıklamada bulundu.

Ali Tosun, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından İsrail tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim'de hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla ülkemizde 3 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Bugün de Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin Gazze'de yaşanan katliama tepki niyetinde farkındalık bilincinin oluşması için yaptıkları resimlerden oluşan resim sergimizin açılışını yaptık.

Gazze başta olmak üzere Filistin'e yönelik İsrail tarafından başlatılan yeni saldırılar ve hastanenin vurulmasıyla tırmanan insani dramda, kadınlar ve masum çocuklar ile orada tedavi gören yaralılara uygulanan şiddet tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır.

Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması; her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insani sorumluluklarımızdandır.

Bu farkındalığın öğrencilerimiz nezdinde oluşturulmasını sağlayan değerli okul yöneticilerimiz ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu vesileyle Gazze'de şehit olan yavrularımızı ve masum canlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum" dedi. - ADIYAMAN