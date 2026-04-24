Öğrencilerin duygulandıran bayrak hassasiyeti: Düşen bayrağı yerden alıp öptü

Gaziantep'te, rüzgarda uçarak yere düşen Türk bayrağını fark eden ilkokul öğrencileri, bayrağı yerden alarak öptü. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şahinbey ilçesi Nesrin Mehmet Abar İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yoğun rüzgar nedeniyle okulda asılı olan Türk bayrağı, uçarak yere düştü. O sırada okuldan çıkış yapan öğrenciler, bayrağın uçarak düştüğünü fark edince hemen peşinden koştu. Öğrencilerden biri arkadaşlarından daha hızlı davranarak yerdeki Türk bayrağını önce kaldırdı, sonra da öperek alnına koydu.

Görenleri duygulandıran o anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı