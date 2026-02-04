Öğrencilerin bayrak sevgisi yollara taştı: Sürücüler karşılıksız bırakmadı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilerin bayrak sevgisine sürücüler, korna çalarak cevap verdi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde okullar "Bayrak Sevgisi" temasıyla açıldı. Bu kapsamda Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Çanakkale Şehitleri Caddesi'ne giden öğrenciler, "bayrağına selamlamak istiyorsan kornaya bas" yazılı döviz taşıdı. Yoldan geçen sürücüler ise öğrencilerin mesajını karşılıksız bırakmadı. Sürücüler korna çalarak bayrak sevgisini gösterdi.

O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. - KASTAMONU