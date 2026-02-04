Haberler

Öğrencilerin bayrak sevgisi yollara taştı: Sürücüler karşılıksız bırakmadı

Öğrencilerin bayrak sevgisi yollara taştı: Sürücüler karşılıksız bırakmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilerin bayrak sevgisine sürücüler, korna çalarak cevap verdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilerin bayrak sevgisine sürücüler, korna çalarak cevap verdi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde okullar "Bayrak Sevgisi" temasıyla açıldı. Bu kapsamda Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Çanakkale Şehitleri Caddesi'ne giden öğrenciler, "bayrağına selamlamak istiyorsan kornaya bas" yazılı döviz taşıdı. Yoldan geçen sürücüler ise öğrencilerin mesajını karşılıksız bırakmadı. Sürücüler korna çalarak bayrak sevgisini gösterdi.

O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı