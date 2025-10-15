Adıyaman'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere yönelik trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Şehit Taha Uluçay İlkokulu ve Vartana Vatan İlkokulu'nda gerçekleştirilirken, toplam 550 öğrenci katılım sağladı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlenmeleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın imkan ve kabiliyetlerini tanımaları ve jandarma personeliyle iletişim kurmaları hedeflendi.

Etkinlikte jandarma araçları, teçhizatlar ve trafik ekipmanları tanıtıldı. Öğrenciler, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ve kurulan trafik eğitim parkurunda; trafik ışıkları, yaya ve okul geçitleri, servis aracı kuralları ile kaldırımda güvenli yürüme gibi konularda bilgilendirildi.

Programın en ilgi çeken bölümlerinden biri ise Jandarma Köpeği tarafından gerçekleştirilen gösteri oldu. Öğrenciler, hem eğlenerek öğrendi hem de jandarma teşkilatını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda öğrencilere "Trafik jandarması okul yolunda" adlı okuma kitabı ile "Trafik jandarması boyama kitabı" hediye edildi. - ADIYAMAN