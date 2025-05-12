'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Ana gündem PKK'nın fesih kararı! Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı

Son haftaların en kritik Kabine'si başladı! Masanın ana gündemi belli

Öğrencilere "Kültürel Gezi" düzenlendi

Öğrencilere
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu'nda kalan bir grup öğrenciye "Kültürel Gezi" kapsamında manevi danışmanlık birimi tarafından Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerine gezi programı düzenlendi.

Erzincan Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu'nda kalan bir grup öğrenciye "Kültürel Gezi" kapsamında manevi danışmanlık birimi tarafından Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerine gezi programı düzenlendi.

Program kapsamında Kemah ilçesinde bulunan Acemoğlu şehitliği ziyaret edilerek tüm şehitler için dua edildi. Ardından Sultan Melik Türbesi ve tarihi Gülabibey camii ziyaret edildi. Gençler Bayraktepe'yi ziyaret ederek daha sonra kahvaltı yaptı.

Programın devamında İliç ilçesini gezen öğrenciler Bağıştaş barajı ve asma köprü ziyaret etti.

Kemaliye ilçesinde ise Karanlık Kanyon'da tekne turu, safari, zipline etkinlikleri gerçekleştirildi.

Doğa müzesi ziyaretinden sonra tarihi orta ve Dörtyolağzı camilerine geçildi. Lökhane, Kadı Gölü, Mani Yolu ve Demircioğlu el yapımı tokmak atölyesi ziyaret edildi.

Diyanet okuma salonunda ilçe müftüsünün gençlere kısa sohbeti ve yemek ikramı ile program sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.