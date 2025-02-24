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Öğrencilere Güvenli Okul Yolculuğu Eğitimi

Öğrencilere Güvenli Okul Yolculuğu Eğitimi
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Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği, öğrencilere güvenli okul servisleri kullanımı ile ilgili eğitimler vererek, 17 okul servis aracını denetledi. Toplam 150 öğrenciye emniyet kemeri kullanımı ve yolculuk kuralları hakkında bilgiler sunuldu.

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki 17 okul servis aracı denetlenerek, öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu öğrencilerinden okul geçit görevlileri belirlenerek uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimde öğrenciler, güvenli okul yolculukları için önemli bilgiler edinirken, 150 öğrenciye emniyet kemeri kullanımı ve güvenli yolculuk konularında detaylı bilgiler verildi. Eğitimde öğrenciler, okul servislerine binerken ve inerken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, yolculuk esnasında güvenliklerini artıran temel kurallar, eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlatıldı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri okul servislerinde güvenliğin artırılması için denetimlerin devam edeceğini belirterek, öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerin önemine vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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