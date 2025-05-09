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Öğrencilerden Trafik Bilinci İçin Kurabiye İkramı

Öğrencilerden Trafik Bilinci İçin Kurabiye İkramı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ilkokul öğrencileri, trafik bilincini artırmak amacıyla yaya geçidinde sürücülere kurabiye ikram etti. Etkinlik, Trafik Haftası dolayısıyla gerçekleştirildi ve çocuklar, yayalara saygının önemine dikkat çekti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ilkokul öğrencileri, yaya geçidinde sürücülere kurabiye ikram ederek trafik bilincini tatlı bir dille hatırlattı.

Arifiye ilçesinde Trafik Haftası, çocukların anlamlı dokunuşuyla farkındalık şölenine dönüştü. Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Trafik Haftası dolayısıyla örnek bir davranış sergiledi. Okul önündeki yaya geçidinde öğrencilere yol veren 60 araç sürücüsüne minik öğrenciler tarafından kurabiye ikramı yapıldı. Etkinlikte, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci aşılanırken, toplumsal farkındalığın da güçlenmesine katkı sağlandı. Öğrenciler, "Bize yol verdiğiniz için teşekkür ederiz, Trafik Haftanız kutlu olsun" sloganıyla, trafikte yayaya saygının önemini bir kez daha vurguladı. Etkinlikte ayrıca sürücülere yaya önceliği konusunda bilgilendirme yapıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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