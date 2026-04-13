Faik Güngör Ortaokulu'ndan polis haftası ziyareti

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Faik Güngör Ortaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan okul polislerini, Gölbaşı Polis Merkezini ve Çocuk Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, polislik mesleği hakkında bilgi edinme fırsatı bulurken, emniyet teşkilatına duydukları saygı ve minneti de ifade etti.

Ziyaret sürecinde öğrencilerle yakından ilgilenen emniyet mensupları, görevleri ve çalışma alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenciler, polislerin toplum huzuru ve güvenliği için üstlendikleri önemli sorumlulukları yerinde gözlemleme imkanı elde etti.

Faik Güngör Ortaokulu yönetimi, organizasyonda emeği geçen Müdür Yardımcısı Yelda Gözütok'a ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zikri Kotan'a teşekkür ederken, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm polislerin Polis Haftası'nı kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı