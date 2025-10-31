Haberler

Öğrencilerden Kan Bağışı Dayanışması

Güncelleme:
Aydın'ın Yenipazar ve Karacasu ilçelerinde yurtlarda kalan gönüllü öğrenciler, Kızılay Haftası kapsamında kan bağışında bulunarak toplumsal sorumluluk bilinci sergiledi.

Aydın'ın Yenipazar ve Karacasu ilçesinde yurtlarda kalan öğrenciler kan bağışında bulundu.

Kızılay Haftası kapsamında Yenipazar ve Karacasu Yurt Müdürlükleri'nde kalan gönüllü öğrenciler, kan bağışında bulunarak örnek bir dayanışma örneği sergiledi. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kan bağışının önemine dikkat çekerek toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etti. Etkinlik sonunda Kızılay yetkilileri, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
