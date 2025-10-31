Öğrencilerden Kan Bağışı Dayanışması

Aydın'ın Yenipazar ve Karacasu ilçesinde yurtlarda kalan öğrenciler kan bağışında bulundu.

Kızılay Haftası kapsamında Yenipazar ve Karacasu Yurt Müdürlükleri'nde kalan gönüllü öğrenciler, kan bağışında bulunarak örnek bir dayanışma örneği sergiledi. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kan bağışının önemine dikkat çekerek toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etti. Etkinlik sonunda Kızılay yetkilileri, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. - AYDIN