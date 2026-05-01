Öğrencilerden huzurevi sakinlerine renkli program

Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu öğrencileri, 'merhamet' değeri kapsamında huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Okul tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, huzurevi sakinlerine çeşitli gösteriler sundu. Programda halk oyunları ekibi Bayburt barları oynarken, koro tarafından türküler seslendirildi. Huzurevi sakinleri de türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Bununla birlikte veliler tarafından hazırlanan ikramlıklar da özenle paketlenerek, huzurevi sakinlerine ulaştırıldı. Öğrenciler, etkinlik boyunca büyüklerle sohbet edip, onların hayır dualarını aldı.

Programda, öğrencilerin büyüklerle bir araya gelerek merhamet, saygı ve vefa değerlerini yaşayarak öğrenmelerinin önemine dikkat çekildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
