Öğrencilerden Anamur İlçe Müftülüğüne Ziyaret

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, eğitim kurumlarından bir grup öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Evrim Tuna ile Matematik Öğretmeni Dilek Oktan rehberliğinde Anamur İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, öğrencilere cami, namaz ve cemaat bilinci üzerine bilgi verdi. Müftülük Şube Müdürü İshak Kacır da programda hazır bulundu. Öğrencilere ikramlarda bulunulurken, ziyaret sonunda mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

" Cami, Müslüman kimliğinin kalbidir"

Ziyarette öğrencilere hitap eden İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, camilerin Müslüman toplumun manevi merkezleri olduğunu vurguladı. Fidan konuşmasında, "Cami, Müslüman kimliğinin kalbidir. İlk Müslümanlardan itibaren cami sadece ibadet değil, aynı zamanda kardeşliğin, ilmin ve dayanışmanın merkezidir. Namaz insanı kötülükten alıkoyar. Büyüdüğünüzde günde beş vakit namazınızı özellikle camide kılmaya gayret edin. Çünkü iyi insan olmanın en önemli adımı, Allah'a kulluğu ihmal etmemektir" dedi.

Din görevlilerinin toplumdaki rolüne dikkat çekti

Ziyaret kapsamında öğrenciler, din görevlilerinin manevi rehberlik, değerler eğitimi ve toplumsal dayanışmadaki rollerini yakından tanıma fırsatı buldu. İlçe Müftüsü Fidan, haftanın anlam ve önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Din görevlilerimiz ve gönüllülerimiz, milli ve manevi değerlerimizin yaşatılmasında büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Okullarımızda yürütülen değerler eğitimi çalışmalarında din gönüllülerimizin katkıları, öğrencilerimizin ahlaki duruşlarına ve toplumsal duyarlılıklarına olumlu yönde yansımaktadır. Bu vesileyle tüm din gönüllülerimize teşekkür ediyor, Din Görevlileri Haftası'nı kutluyorum."

Kur'an-ı Kerim hediyesiyle sona erdi

Program, öğrencilere mealli Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Etkinlik, öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında farkındalık kazanmalarına ve din görevlilerinin toplumdaki görevlerini yakından gözlemlemelerine vesile oldu. - MERSİN