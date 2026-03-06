Haberler

Öğrenciler ve şehit aileleri aynı sofrada buluştu

Öğrenciler ve şehit aileleri aynı sofrada buluştu
Güncelleme:
Bursa'da Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anlamlı programda öğrenciler ile şehit aileleri Ramazan ayında aynı sofrada bir araya geldi.

Bursa'da Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anlamlı programda öğrenciler ile şehit aileleri Ramazan ayında aynı sofrada bir araya geldi. Program kapsamında ilk olarak Pınarbaşı Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerin kabirleri başında dualar edildi.

Ziyaretin ardından öğrenciler, öğretmenler ve şehit aileleri okula geçti. Okulda yapılan karşılamanın ardından kurulan Ramazan Sokağı'nı gezen katılımcılar, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı. Daha sonra iftar programı için yemekhaneye geçildi ve iftar öncesinde hep birlikte dualar edildi.

Programda öğrencilerin hazırladığı Kur'an-ı Kerim tilaveti, hadisler ve ilahiler katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Manevi atmosferin hakim olduğu gecede öğrenciler ile şehit aileleri aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu birlikte paylaştı. - BURSA

