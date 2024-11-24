Öğrenciler ve Meslektaşları, Sinan Aydın'ı Unutmadı

Bilecik'te 2 yıl önce vefat eden Sinan Aydın'ın öğrencileri ve meslektaşları, eşi eşi Meriç Aydın'ı ziyaret etti.

2 yıl önce vefat eden Sinan Aydın'ın öğrencileri ve meslektaşları, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile birlikte Sinan öğretmenin eşi Meriç Aydın'ı ziyaret etti. Sinan öğretmenin yalnızca mesleğiyle değil, topluma kattığı insani değerlerle de hafızalarda özel bir yer edindiğini belirten Vali Aygöl, Meriç Aydın'a sabır ve destek mesajlarını iletti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, öğrenciler ve meslektaşları Sinan öğretmene duydukları özlemi dile getirdi. Vali Aygöl, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Sinan öğretmen gibi değerli eğitimcilerimiz, bizlere sadece bilgi değil, insanlık ve değerler mirası bırakıyor. Onları unutmamak bizim görevimiz" dedi. - BİLECİK