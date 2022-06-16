Öğrenciler Van müzesinde

Van Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu gezi programları çerçevesinde Van müzesini ziyaret ettiler.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca organize edilen program çerçevesinde İpekyolu İlçesi Erçek Mahallesinde ikamet eden yaklaşık 70 çocuk, 50 kadın sabah saatlerinde belediyeye ait otobüslerle alınıp Van müzesine getirildi. Rehber eşliğinde müzeyi gezerek sergilenen eserleri inceledi. Müze gezisinin ardından Van Kalesine giden grup burada tarihi Van evlerini gezdi. Daha sonra anne ve çocukları Van AVM giderek sinema filmi izleyip yemek programına katıldı. Müzeyi ilk kez gördüğünü belirten öğrenciler belediye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. İzledikleri sinema filminin çok eğlenceli olduğunu söyleyen öğrenciler bu tür etkinliklerin sıklıkla tekrarlanması gerektiği ifade etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel