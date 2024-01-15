Öğrenciler, şehitler içim saygı duruşunda bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu ve Ortaokulu'nda şehit düşen 9 Mehmetçik için saygı duruşunda bulunuldu.

Geçtiğimiz 12 Ocak tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 9 Mehmetçik için tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de anma töreni gerçekleştirildi. Zorlar Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler ve öğretmenler saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur da, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan bayrak törenine katıldı. - MUĞLA