Haberler

Öğrenciler polislik mesleğini yakından tanıdı

Güncelleme:
Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen programda polislik mesleğini yakından tanıyan öğrenciler, bir yandan da kişisel güvenlik ve trafik kuralları hakkında detaylı bilgi aldı.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği tarafından Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Program kapsamında öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımı yapılarak görev ve sorumluluklar hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, emniyet teşkilatının çalışma sistemi ve polislerin günlük hayattaki rolü konusunda detaylı şekilde bilgilendirildi. Etkinlikte ayrıca kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile genel trafik kuralları ele alındı. Yetkililer, özellikle öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmelerinin önemine dikkat çekti. Gerçekleştirilen program sayesinde öğrenciler, polislik mesleğini yakından tanıma fırsatı bulurken güvenli yaşam konusunda da önemli bilgiler edindi. - AYDIN

