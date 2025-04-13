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Öğrenciler Muhtarlığı Ziyaret Etti

Öğrenciler Muhtarlığı Ziyaret Etti
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, 'yerel yönetimler' konulu ödevleri kapsamında Güzelhisar Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında muhtar, öğrencilere görevlerini anlattı ve mahalle halkına sağladıkları hizmetleri örneklerle açıkladı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlkokulu 3. sınıf öğrencileri 'yerel yönetimler' konulu ödevleri kapsamında Güzelhisar Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrenciler, muhtarlığın görev ve yetkileri hakkında bilgi alırken, merak ettikleri soruları da doğrudan Güzelhisar Mahalle Muhtarı Mustafa Benli'ye sordu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Muhtar Mustafa Benli, öğrencilere görevlerini anlattı ve muhtarlığın mahalle halkı için ne tür hizmetler sağladığını örneklerle açıkladı. Muhtar Mustafa Benli öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bilinçli ve meraklı öğrencileri görmek bizleri çok mutlu ediyor. Geleceğin yöneticileri belki de aramızda. Öğrencilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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