Hisarcık'ta camilerde müezzinlik yapan öğrenciler ödüllendirildi

Hisarcık'ta camilerde müezzinlik yapan öğrenciler ödüllendirildi
Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık İlçesi'nde, camilerde müezzinlik yapan öğrenciler için düzenlenen ödül töreninde, başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. Törene İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci ile İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Aydın katıldı.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Müftülüğü ile İmam Hatip Lisesi iş birliğinde yürütülen "Mahalle Camimizin Müezzini Benim" projesi kapsamında camilerde müezzinlik yapan öğrenciler ödüllendirildi.

Proje çerçevesinde merkez ve köylerdeki camilerde namazlarda düzenli olarak müezzinlik görevini yerine getiren öğrenciler için Merkez Yeşilhisar Camii'nde ödül töreni düzenlendi.

Programda öğrencilere ödülleri İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Aydın ve Yeşilhisar Camii İmam Hatibi Ferhat Demir tarafından takdim edildi.

Törenin sonunda konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, çocukların iman ve İslam çerçevesinde bir hayat sürmeleri, vatana ve millete hayırlı bir nesil olmaları temennisinde bulunarak dua etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
