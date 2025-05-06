Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Öğrenciler Geleneksel Kök Boyamacılığını Öğreniyor

Öğrenciler Geleneksel Kök Boyamacılığını Öğreniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Edremit'teki Altınoluk MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, boya bitkileri değerlendirme dersi kapsamında doğal boyama tekniklerini uygulayarak kültürel mirası yaşatıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB) Programı 2. sınıf öğrencileri, "Boya Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi" dersi çerçevesinde dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, geleneksel kök boyamacılık uygulamalarıyla geçmişten günümüze uzanan değerli bir kültürü yaşatarak yün ipliklerini mordanlama yöntemiyle renklendirdi.

Teorik derslerde edindikleri kapsamlı bilgileri uygulamaya dökme fırsatı bulan öğrenciler, doğal boya bitkilerini kullanarak mordanlı boyama tekniğini başarıyla uyguladı. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler, renk sabitleme ve doğal boyar madde kullanımı gibi geleneksel yöntemleri bizzat deneyimleyerek öğrenme imkanı buldu.

Bu uygulama, öğrencilerin hem bilimsel alanda bilgi birikimini artırmasına olanak sağladı hem de kültürel mirasın korunmasına önemli bir katkıda bulundu. Öğrencilerin bu tür uygulamalı çalışmalarla mesleki becerilerini geliştirmeleri ve geleneksel yöntemlere sahip çıkmaları takdirle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.