Öğrenciler ezanı en güzel okumak için yarıştı

Kırıkkale'de imam hatip lisesi öğrencileri, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda ezanı en güzel şekilde okuyabilmek için yarıştı.

Kırıkkale'de düzenlenen "İmam Hatip Okulları Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" 1. bölge finali, Nur Camii Külliyesinde gerçekleştirildi. 10 ilden 12 okulun katıldığı yarışma, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezan okuma yarışmasında, imam hatip lisesi öğrenciler, ezanı en iyi şekilde okuyabilmek için yarıştı. Yarışmada Kastamonu Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Hakkı Garparslan birinci, Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Barış Aydın ikinci, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alperen Danışman ise üçüncü oldu. Yarışmada derece elde eden öğrencilere Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Lokman Yıldırım tarafından ödül verildi.

"2 milyarlık İslam aleminde günde 5 sefer ezanlar okunuyor"

Yarışmada konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ezanın önemine değinerek, "Ezan, sıralama ve akış itibariyle Kur'an-ı Kerim'in içerisinde geçmese de aslında bütün dünyadaki Müslüman milletlerin kendi diliymiş gibi kabul ettiği bir söz ve aynı zamanda bir melodi. Belki de dünyanın en popüler bestesi ezan olabilir. İki milyarlık İslam aleminde günde 5 sefer ezanlar okunuyor" dedi.

Yarışmada birinci olan İsmail Hakkı Garparslan ise gururlu olduğunu söyleyerek, "Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu tarif edemem. Tarif edilecek gibi değil zaten. Bu duyguya da alışığız genetik olarak geliyor. Ağabeyim de böyle yarışmalara katılmıştı, Türkiye 4'üncülüğü var. Babam ve ağabeyim imam. Hedefim Türkiye finali" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de yarışmaya katılım sağlayan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Yarışma, semazen gösterileriyle son buldu. - KIRIKKALE