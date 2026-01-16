Ara tatile giren öğrencilerden, balık müzesi ziyareti

Türkiye genelinde bugün öğrenciler 15 günlük ara tatile girdi. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde mumyalanmış deniz canlılarını görüp, balık ekmek yiyerek gönüllerince bir gün yaşadı.

Ülke genelinde bugün 15 günlük ara tatile girdi. İstanbul Beylikdüzü ilçesinde de ara tatile giren bir ortaokulun öğrencileri soluğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde aldı. Yüzlerce çeşit mumyalanmış balığın sergilendiği alanı gezen öğrenciler, müze kurucusu Balıkçı Kenan'dan da bilgiler aldı. Gönüllerince bir gün yaşayan onlarda öğrenciye müze gezisi sonrasında balık ekmek ikram edildi. Öğrencilerin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Balcı, müzenin 365 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

Neşeli tatiller diliyorum, bol bol balık yesinler"

Balcı, "Bugün ki dersimiz deniz ve balık. Değerli öğrenci kardeşlerime bugün denizi balığı anlatıyoruz. Denizlerimizin tükenmeyen madenler olduğunu, denizlerimizin ekmeden biçtiğimiz tarlalar olduğunu, öğrenci kardeşlerimize bugüne anlatıyoruz. Balığın ne kadar değerli olduğunu, kardeşlerimize öğrencilerimize gençlerimize anlatıyoruz. Haftada en az 2 gün balık, ömür boyu sağlık diyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz bu dönem neşeli ve güzel dersler geçirdi. Şimdi tatil zamanı. Öğrenci kardeşlerimize tatillerinde neşeli günler diliyorum. Balık yesinler bol bol" dedi.

Müzeyi çok beğendiğini ifade eden öğrencilerden Veysel Taha, "Gelmeyen arkadaşlarımda mutlaka gelsinler" dedi.

Güney Zengin isimli bir diğer öğrenci ise, "Müze çok güzel bedava olması da çok güzel, çok mutluyum ve heyecanlıyım. Herkesi bekliyoruz. Her zaman balık yerim" diye konuştu.

Meryem Sıdıka Öztürk isimli öğrenci, "Buraya geldiğim için çok mutluyum, ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Okulumuza da çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL