Yenimahalleli Öğrenciler Ata'nın Huzuruna Çıktı - Haberler

Yenimahalle Belediyesi'nin Şentepe Destek Eğitim Merkezi'nde LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde ilk olarak Aslanlı Yol'dan geçen 50 öğrenci, ellerinde Türk Bayrakları ile Anıtkabir'i gezerek Ata'nın huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Gezide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret eden öğrenciler, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde de tarihe yolculuk yapma fırsatı yakaladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a kendilerine sunulan imkandan ötürü teşekkür eden öğrenciler, Anıtkabir'in önünde açtıkları Türk Bayrağı ile de fotoğraf çekilerek, anı ölümsüzleştirdi.

HAFTADA 20 SAAT EĞİTİM ALIYORLAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve düşüncelerine sahip gençler yetiştirmek temel hedefimizdir diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de gençlerin ve çocukların çağdaş ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımız bu destek eğitim merkezlerimizde ücretsiz olarak haftada 20 saat eğitim alıyorlar. Onların başarısı bizleri mutlu ediyor. İnşallah ilerde güzel yerlere gelerek bizleri gururlandıracaklar" dedi.