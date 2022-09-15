Öğrenci güvenliği masaya yatırıldı Yerel Haberler Sivas'ın Gürün ilçesinde "Okul Servis Taşıtlarının ve Öğrencilerin Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde "Okul Servis Taşıtlarının ve Öğrencilerin Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı başkanlığındaki toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Serin, Bölge Trafik İstasyon Amir Vekili Muhammet Raşit Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir katıldı. Toplantıda 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeni öğrenci servisleri ve okul önü güvenliği masaya yatırıldı. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, öğrenci servislerinin sıklıkla denetlenmesi ve okul önlerindeki tedbirlerin sıklaştırılması talimatı verdi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Sivas Gürün Yerel Haberler

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