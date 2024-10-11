Üye Girişi
Haberler

OEDAŞ, Kuşların Göç Rotalarında Koruma Faaliyetleri Yürütüyor

OEDAŞ, Kuşların Göç Rotalarında Koruma Faaliyetleri Yürütüyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), kuşların göç rotalarında enerji nakil hatlarının oluşturduğu riskleri azaltmak için çeşitli koruma ve biyoçeşitlilik geliştirme çalışmaları yapıyor. Şirket, kuşların akıma kapılmalarını önlemek amacıyla hatların tasarım aşamasında önlemler alıyor ve kuş yuvaları için prototipler oluşturuyor.

Kuşların göç rotasında olan bir bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, kritik yaşam alanları için öncelikli koruma ve biyoçeşitlilik geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), enerji nakil hatlarının bölgedeki kuşlar için oluşturduğu riskleri azaltmak amacıyla çeşitli uygulamalar yapıyor. Göçmen kuşlara yönelik çalışmalarını bu yıl Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi çatısı altında birleştirdiklerini anlatan OEDAŞ'ın Direktörü Muzaffer Yalçın, Mayıs ve Ekim ayının ikinci cumartesi günü kutlanan ve ikincisi bu yıl 12 Ekim'e denk gelen Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Hatların tasarım aşamasından itibaren kuşları korumak için çalışıyoruz"

Kuşların yoğun olduğu bölgelerde enerji nakil hatlarının tasarım aşamasından itibaren çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yalçın, "Kuşların akıma kapılmalarını önleyen direk tiplerini seçme, direklerin kuşların geçişini engelleyen sistemlerle donatılması ve kuşların konmasını engelleyen önlemler gibi örnek uygulamaları bölgemizde hızla yaygınlaştırıyoruz. 2021 yılı itibarıyla başladığımız bu çalışmalar neticesinde toplam 20 kilometrelik hattın izolasyonunu başarıyla tamamladık. Bu da yaklaşık 3 bin 500 direğe denk geliyor. Bunun yanında hatların enerji geçen bölümlerinde flexiglass adı verilen bir malzeme kullanıyoruz. Bu sayede kuşlar, direklerin enerji olmayan bölümlerinde yuva yapabiliyor. Bu çalışmalarımız neticesinde kuşların akıma kapılma oranını yüzde 95 azalttık" dedi.

"Kuş yuvaları için prototipler oluşturduk"

Can Dostlar projesi kapsamında sokak hayvanları için hurda malzemelerden barınaklar yaptıklarını hatırlatan Yalçın, "Şimdi de yine hurda malzemelerden kuş yuvaları yapıyoruz. İlk prototipleri de çıkardık. Kuşlara ve bölge şartlarına en uygun yuvayı belirledikten sonra ekip arkadaşlarımız hurda malzemelerimizi dönüştürecek ve bu yuvaları bölgedeki uygun yerlere asacağız" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımız kuşlar konusunda çok duyarlı"

Yalçın, göçmen kuşların yoğun olarak geçtiği dönemlerde muhtarların kendilerine bilgi verdiğini, bu süreçte kuşların akıma kapılma ihtimaline yönelik riskleri azaltmak için ilgili bölgede planlı olarak kesinti yapabildiklerini belirterek, duyarlı davranışları için muhtarlara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

osmangazi elektrik dağıtım Hayvan Hakları Yerel Haberler Göçmenler Osmangazi Güncel Enerji Yerel Yaşam Çevre Doğa

Limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL savunma sanayine katkı payı alınacak

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti

 Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emrullah Erdinç kimdir? Emrullah Erdinç kaç yaşında, nereli? Adnan Oktar davasında son durum nedir? Adnan Oktar davasında kimler tahliye oldu? Türkiye'deki göçmen sayısı ne kadar? 2024 Ekim ayı Türkiye'de ne kadar yabancı var? Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak? (100 bin TL üzeri limitli kredi kartları) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı? Köfteci Yusuf'un sahibi ne dedi? Yusuf Akkaş'ın açıklaması nedir? MEMUR ZAMMI NE OLACAK? Memur zammı yüzde kaç olur? Memurlar enflasyon farkı alacak mı? Murat Ülker kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Ülker serveti ne kadar? MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? Türkiye A Milli Takım maçı şifresiz mi? Türkiye- Karadağ maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? ALTIN FİYATLARI 11 EKİM | Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.