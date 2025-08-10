Odunpazarı Müftülüğü'nden Huzurevi Ziyareti

Odunpazarı Müftülüğü'nden Huzurevi Ziyareti
Odunpazarı Müftülüğü'nün Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılara moral verdi. Uzman vaiz ve din hizmetleri uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, yaşlıların manevi duyguları pekiştirildi.

Odunpazarı Müftülüğü'nün Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) ekibi, manevi destek faaliyetleri kapsamında huzurevlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu ziyarette, ekip üyeleri huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek onlara moral verdi.

Ziyarete katılanlar arasında uzman vaiz Necati Erdağlı, vaizler Yunus Emre Ürker ve İbrahim Derman, din hizmetleri uzmanı Bayram Aksu, Fazilet Camii İmam Hatibi ve Kurra Hafız Fehmi Akın ve manevi danışman Murat Engin yer aldı. Program, Fazilet Camii İmam Hatibi Fehmi Akın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından uzman vaiz Necati Erdağlı, yaşlılara yönelik manevi duyguları pekiştiren, huzur ve mutluluk veren bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen ekip, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi. Odunpazarı Müftülüğü'nün bu anlamlı ziyareti, huzurevi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
