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Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Çorum Vali Yardımcılığı görevine atandı

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Çorum Vali Yardımcılığı görevine atandı
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Eskişehir Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çorum Vali Yardımcılığı görevine atandı. Ulu, görev süresince eğitim, sosyal hizmetler, kültür-sanat ve gençlik projelerine öncülük etti.

Eskişehir'de Odunpazarı Kaymakamı olarak görev yapan Ömer Ulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çorum Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Görev süresi boyunca kamu hizmetlerini, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir anlayışla ele alan Kaymakam Ulu; eğitimden sosyal hizmetlere, kültür ve sanattan gençlik çalışmalarına, güvenlikten dezavantajlı bireylere yönelik projelere kadar pek çok alanda öncü çalışmalara destek verdi. Üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel paydaşlar arasında kurduğu güçlü koordinasyon sayesinde Odunpazarı'nda ortak aklın ve iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sundu. Çocukların akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimlerini önceleyen vizyonu; gençlere duyduğu güven, eğitime verdiği önem ve toplumun her kesimine dokunan yaklaşımıyla birçok projeye öncülük etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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