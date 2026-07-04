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Odunpazarı esnafı vatandaşlara aşure ikram etti

Odunpazarı esnafı vatandaşlara aşure ikram etti
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Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde esnaf, aşure ayı dolayısıyla bir araya gelerek vatandaşlara geleneksel aşure ikramı yaptı.

Eskişehir'de bir araya gelen esnaf, aşure ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Eskişehir'in tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Odunpazarı'nda, aşure ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bölgede faaliyet gösteren çevre esnafı, el ele vererek hazırladıkları geleneksel aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Hicri yılın sembolü olan aşure ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak isteyen Odunpazarı esnafı, kurulan kazanların başına geçerek vatandaşlara ikramda bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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