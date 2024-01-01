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Odunpazarı Belediyesi Yılbaşında Çalışanları Unutmadı

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşında mesaide olan çalışanları unutmadı. Belediye Aşevi, dışarıda çalışan kolluk kuvvetlerine, sağlık personellerine, taksi duraklarında ve petrol istasyonlarında çalışanlara ikramlarda bulundu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşında mesaide olan çalışanları unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, yılbaşında dışarıda çalışan kolluk kuvvetlerine, sağlık personellerine, taksi duraklarında ve petrol istasyonlarında çalışanlara bir dizi ikramda bulundu. Önceki gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve yılbaşı paketi dağıtan Odunpazarı Belediyesi Aşevi'nin mesaisi yeni yıl akşam saatlerinde de devam etti. Odunpazarı Belediyesi yılbaşı nedeniyle görev başında olan emekçileri unutmadı. Kolluk kuvvetlerinin nöbet tuttuğu noktalara, hastanelere, taksi duraklarına ve petrol istasyonlarına giden aşevi yetkilileri, çalışanlara bir dizi ikramda bulundu. Çalışanlara iyi mesailer dileyen aşevi yetkilileri, Belediye Başkanı Kurt'un selam ve yeni yıl dileklerini de iletti.

Başkan Kurt'a kendilerini unutmadığı için teşekkür eden emekçiler, herkese iyi yıllar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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