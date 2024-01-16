Odunpazarı Belediyesi Türkiye'nin İlk Kadın Bilim Kurgu Yönetmeni Serpil Altın ile Söyleşi Düzenliyor

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin ilk kadın bilim kurgu yönetmeni Serpil Altın ile söyleşi düzenleyecek. Söyleşi, yarın saat 19.00'da Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde yapılacak.

Odunpazarı Belediyesi'nin Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde düzenlediği onlarca atölyeden biri de Kısa Film Atölyesi. Dönem boyunca çeşitli çalışmalar yapan Kısa Film Atölyesi, şimdi de Türkiye'nin ilk kadın bilim kurgu yönetmeni ile söyleşi gerçekleştirecek. Atölye eğitmeni aynı zamanda da yönetmen olan Sezgin Sönmez'in moderatörlüğünü yapacağı söyleşiye, Türkiye'nin ilk kadın bilim kurgu yönetmeni Serpil Altın ile Yapımcı, Senarist ve Yönetmen Korhan Uğur konuşmacı olarak katılacak. "Türk Sinemasında bilim kurgu türünün ve kadın yönetmenlerin yeri" ve "2121 Bir Zamanlar Gelecek" filminin konuşulacağı söyleşi,yarın saat 19.00'da yapılacak.

Söyleşiden bir gün sonra 18 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Cinetime Eskişehir'de 2121 Bir Zamanlar Gelecek filminin gösterimi yapılacak.